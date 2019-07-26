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Разумков может стать спикером новой Рады

Комментариев: 5
Глава президентской фракции может занять кресло Андрея Парубия.
Источники издания считают Разумкова будущим спикером Верховной Рады
Источники издания считают Разумкова будущим спикером Верховной Рады
Facebook Дмитрия Разумкова

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Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером Верховной Рады девятого созыва, сменив на этом посту Андрея Парубия, пишет НВ со ссылкой на свои источники.

Сам Разумков при этом утверждает, что переживать о монополии на власть президентской партии не стоит.

“Контролировать нас надо законам - об импичменте, об отмене депутатской неприкосновенности, о возможности отзыва депутата, - заявлял он, - и мы первые, кто планирует их принять“, -заверил он.

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О перспективах статуса оппозиции он высказался неоднозначно. “Я сторонник того, чтобы оппозиция также несла ответственность, но о законе о ней говорить рано“, - сказал глава президентской партии.

Напомним, ранее стало известно, сколько в Верховной Раде 9 созыва будет "слуг народа".

 

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Теги: Парубий, Разумков, спикер, Верховная Рада
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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:06
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Так оно ж говорило что будет изъясняться токма на великорусском наречии! Как же так?
Лаптев    26.07.2019, 22:58
Оценка:  +2
Лаптев
Может стать, а может и нет.
Антибес    26.07.2019, 21:05
Оценка:  0
Антибес
Место Парубия в жёлтом доме,а не в президиуме Верховной Рады.Этот плешивый дебил даже внешне выглядит безнадёжным пациентом психбольницы.
fkrfyfan    26.07.2019, 20:25
Оценка:  -2
fkrfyfan
А как же придурок палубий на депутатскую зарплату харчеваться будет?
GreenPeace!    26.07.2019, 20:18
Оценка:  -2
GreenPeace!
У него слишком много амбиций, на такую должность он не согласится.
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