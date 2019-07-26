Разумков может стать спикером новой Рады

Глава президентской фракции может занять кресло Андрея Парубия.

Читай также: Двойники взяли на выборах 90 тысяч голосов

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков может стать спикером Верховной Рады девятого созыва, сменив на этом посту Андрея Парубия, пишет НВ со ссылкой на свои источники.

Сам Разумков при этом утверждает, что переживать о монополии на власть президентской партии не стоит.

“Контролировать нас надо законам - об импичменте, об отмене депутатской неприкосновенности, о возможности отзыва депутата, - заявлял он, - и мы первые, кто планирует их принять“, -заверил он.

Читай также: Зеленский созвал будущих "слуг народа" в Раде

О перспективах статуса оппозиции он высказался неоднозначно. “Я сторонник того, чтобы оппозиция также несла ответственность, но о законе о ней говорить рано“, - сказал глава президентской партии.

Напомним, ранее стало известно, сколько в Верховной Раде 9 созыва будет "слуг народа".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.