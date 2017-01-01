В Одессе силовики изъяли тонны табака и 170 тысяч пачек сигарет
На территории Одесской области группа лиц занималась незаконным накоплением, хранением и последующим сбытом подакцизных товаров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По постановлению суда, в Одессе было проведено семь санкционированных обысков.
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Совместная группа правоохранителей обнаружила более 170 тысяч пачек сигарет иностранного производства, свыше 4 тонн табака в гранулах, а также бухгалтерию, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.
Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.
Ранее пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщала о совместном с СБУ разоблачении крупной международной преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС. А в конце июня СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен.
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