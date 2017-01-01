В Одессе силовики изъяли тонны табака и 170 тысяч пачек сигарет

Общая сумма оценки изъятых четыре тонны табака и тысяч пачек сигарет составляет шесть миллионов гривен.

Общая сумма оценки изъятого имущества составляет шесть миллионов гривен dpsu.gov.ua

На территории Одесской области группа лиц занималась незаконным накоплением, хранением и последующим сбытом подакцизных товаров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По постановлению суда, в Одессе было проведено семь санкционированных обысков.

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Совместная группа правоохранителей обнаружила более 170 тысяч пачек сигарет иностранного производства, свыше 4 тонн табака в гранулах, а также бухгалтерию, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщала о совместном с СБУ разоблачении крупной международной преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС. А в конце июня СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен.

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