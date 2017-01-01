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В Одессе силовики изъяли тонны табака и 170 тысяч пачек сигарет

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Общая сумма оценки изъятых четыре тонны табака и тысяч пачек сигарет составляет шесть миллионов гривен.
Общая сумма оценки изъятого имущества составляет шесть миллионов гривен
Общая сумма оценки изъятого имущества составляет шесть миллионов гривен
dpsu.gov.ua

На территории Одесской области группа лиц занималась незаконным накоплением, хранением и последующим сбытом подакцизных товаров, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По постановлению суда, в Одессе было проведено семь санкционированных обысков.

Совместная группа правоохранителей обнаружила более 170 тысяч пачек сигарет иностранного производства, свыше 4 тонн табака в гранулах, а также бухгалтерию, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых.

Следственные действия продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Посольства Великобритании в Украине сообщала о совместном с СБУ разоблачении крупной международной преступной группы, которая занималась контрабандой сигарет в страны ЕС. А в конце июня СБУ изъяла контрабандные сигареты на 50 млн гривен.

 

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Теги: контрабанда, Одесса, видео, сигареты, табак, фото, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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