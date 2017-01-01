В Харьковской области предупредили вывоз в Россию комплектующих к авиационной технике. Злоумышленника схватили на железнодорожном вокзале.

На Харьковщине контрразведчики предупредили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиационной технике. Военное оборудование мужчина планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов", - рассказали сотрудники СБУ.

Как отмечается, злоумышленника задержали на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля, обнаружив среди личных вещей мужчины запчасти к топливно-регулировочного оборудования авиаустройств.

По выводам специалистов, устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Cмотрите фотогалерею: Мужчина пытался вывезти в Россию запчасти к военным вертолетам

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что украинец пытался отправить за границу комплектующие военной техники. Части авиационных двигателей мужчина намеревался отправить по почте. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

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