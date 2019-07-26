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Гройсман: МВФ не согласится на снижение тарифов

Комментариев: 12
Владимир Гройсман подчеркнул, что это обязательство Украина взяла на себя много лет назад при премьерстве Юлии Тимошенко.
Гройсман не уверен, что удастся договориться с МВФ насчет снижения цен на газ
Гройсман не уверен, что удастся договориться с МВФ насчет снижения цен на газ
пресс-служба Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, шансы смягчить требования Международного валютного фонда по тарифам на газ для украинцев - минимальны. Об этом он заявил в эфире Радио НВ в пятницу, 26 июля.

Гройсман таким образом прокомментировал высказывания представителя президента в Кабмине Андрея Геруса о том, что команда нового президента на переговорах в сентябре предложит Фонду смягчить позицию по ценам на газ и либерализации рынка газа.

"Шансы на то, что это будет снято, на мой взгляд, как я сейчас оцениваю, минимальные. Если это удастся, то это будет позитивно", - сказал премьер.

При этом Гройсман в который раз напомнил, что это обязательство Украина взяла на себя много лет назад - при премьерстве Юлии Тимошенко.

Напомним, что ранее Андрей Герус заявил, что МВФ не требует поднять цены на газ. У Зеленского также заявили о важности МВФ для Украины.

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Теги: Украина, газ, МВФ, Владимир Гройсман, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
мидори    26.07.2019, 23:43
Оценка:  +2
мидори
грося ты маме деньги перевел?
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:23
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
1. Снижаем тарифы! Назло МВФ.
2. Печатаем доллары и отдаем долги. Потому как больше денег никто не даст
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:25
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Или
3. Цитируем "отца дерьмократии" Козломойского: - "Долги отдают трусы!" И поступаем соответственно.
Kamanavt_ua    26.07.2019, 22:37
Оценка:  +1
Kamanavt_ua
Мвф пусть идёт в ОПУ! В самый центр! Они и не знают про нашу краинуУ! И про тарифы наши не в курсе! Придумали для лохов развод
ВАТА_FUCK    26.07.2019, 23:20
Оценка:  -3
ВАТА_FUCK
И_Н_НА
Вепр    26.07.2019, 21:53
Оценка:  +2
Вепр
Головне пархатого гросі не буде у владі!
Vasya_iz_Ivanovo    26.07.2019, 22:10
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
А реальные Украинцы будут допущены к реальной власти?
Брюква_и_Клюква    26.07.2019, 20:50
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Конечно, не согласится. Более, того, он эти тарифы поднимет на 60%. И это будет уже ответственность не Пороха, а Волотьки Зеленского
bertal    26.07.2019, 20:30
Оценка:  +10
bertal
высер ни о чем, где газ который добывает Украина? жадность уродов не знает предела
Антибес    26.07.2019, 20:24
Оценка:  +7
Антибес
Конечно не снизит.Ведь тогда доля этого пейсатого свинопуза будет равна нолю.
Letohradek    26.07.2019, 20:21
Оценка:  -10
Letohradek
Охрыпшая крыса утверждало, что ОНО снизит стоимость коммуналки ))) Вот это лохотрон! Зэбилы - вам слово!
Предаторр    26.07.2019, 20:17
Оценка:  +6
Предаторр
Гройсман:МВФ по моей просьбе не согласится на снижение тарифов.
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