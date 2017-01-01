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Сильный ливень затопил Ровно

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Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.
Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля
Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля
rv.dsns.gov.ua

В Ровно в результате аномального ливня затоплены улицы и подвалы домов, сообщает пресс-служба ГСЧС в облпасти.

Сейчас спасатели помогают местным жителям ликвидировать последствия ливня. Уже извлечены из подтопленных улиц с помощью спецтехники 43 автомобиля.

Cмотрите фотогалерею: Сильный ливень затопил Ровно

Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий – в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

По информации ГСЧС, к работе задействованы 10 единиц техники и 30 спасателей.

Ранее сообщалось, мощное наводнение накрыло центр Румынии. Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.

 

 

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Теги: дождь, фото, потоп, дожди, ливень, Ровно, подтопление
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Источник: korrespondent.net

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