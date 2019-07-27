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В Черновцах средь бела дня произошла стрельба

Комментариев: 1
По предварительным данным, все началось с драки между четырьмя парнями. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Средь бела дня гремела стрельба в Черновцах
Средь бела дня гремела стрельба в Черновцах
cv.npu.gov.ua

В Черновцах сегодня, 26 июля, в полицию поступило сообщение о драке между четырьмя парнями на улице Украинской, сообщает пресс-служба полиции области.

Также заявитель сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы.

Сейчас на месте происшествия следственно-оперативные группы проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к ней. Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.

По данному факту следственными Черновицкого отдела полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Киеве окровавленный мужчина стрелял по толпе. Компания из двадцати человек напала на прохожего, который начал защищаться с помощью пистолета.

Также сообщалось, что под Киевом работники ритуальных служб устроили драку со стрельбой.

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Теги: Черновцы, стрельба, полиция, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    27.07.2019, 01:30
Оценка:  0
Антибес
Похоже поспорили кто первым из них будет бабушке Виолетте куни мастырить...
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