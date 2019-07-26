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Волкер на Донбассе встретился с командиром ООС

Комментариев: 4
Американский топ-дипломат прибыл в зону проведения ООС, где встретился с Александром Сирским.
facebook.com/pressjfo.news
facebook.com/pressjfo.news
facebook.com/pressjfo.news

Высокопоставленная американская делегация во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, который находится в Украине с официальным визитом, прибыла в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает штаб ООС в Facebook.

В ходе визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским, который проинформировал их о текущей ситуации с безопасностью в районе проведения операции.

"Также, делегация США посетила КПВВ Станица Луганская и пообщалась с местными жителями", – сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Волкер обсудили Донбасс. Стороны обсудили процесс разведения сил на Донбассе, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.

 

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Станица Луганская, режим тишины на Донбассе, новости Донбасса, Курт Волкер, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВыВсеВрети    26.07.2019, 22:36
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
подгорает у ваты!...)))))))
стоит услышать Украина и пуканы рвет!...)))))))
birtov1990    26.07.2019, 22:43
Оценка:  -1
birtov1990
ВыВсеВрети
А у тебя, что подгорает и рвет при слове Россия!
Vasya_iz_Ivanovo    26.07.2019, 22:07
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Топ? Ну, ну. )))
Григорич    26.07.2019, 21:18
Оценка:  -1
Григорич
это когда это волкер был топ дипломатом ??? третьеразрядный чиновник госдепа..всего лишь представляет одно направление...хотя для Украины это гауляйтер ..действительно ТОП чиновник )) именно он правит страной..
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