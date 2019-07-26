В Кременчуге электрика убило током на заводе

На Крюковском вагонзаводе считают, что электрик нарушил правила охраны труда. Окончательные выводы о причинах несчастного случая сделает комиссия.

В городе Кременуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе произошел несчастный случай на производстве. Там дежурного электрика убило током, сообщило местное издание Телеграф в пятницу, 26 июля.

По словам Виктора Фокина, начальника отдела охраны труда предприятия, работник нарушил правила охраны труда.

"Погибший должен был подключить вибромашину – укладывать бетон. Открыл электрошкаф, который находился под напряжением, и попытался подключить электропровода. При этом наклонился и случайно дотронулся лбом к клеммам напряжения, и его убило током. Работник нарушил правила охраны труда", – сказал Фокин.

Окончательные выводы о причинах несчастного случая сделает комиссия в течение 15 дней.

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