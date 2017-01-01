Итоги 26 июля: Обыски в админсуде и контракт с РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Окружном административном суде Киева прошли обыски; Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Киеве силовики обыскали окружной админсуд

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой провели обыски в Окружном административном суде Киева. Они прошли “в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК“.

Позже в Генпрокуратуре заявили, что деятельность суда представляет угрозу нацбезопасности. А глава НАБУ Артем Сытник сказал, что глава суда Павел Вовк превратил его в коммерческую организацию по зарабатыванию денег.

В самом суде не стали медлить с ответом и еще до окончания обысков заявили о грубом неправомерном вмешательстве в свою работу со стороны работников НАБУ и ГПУ.

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Россия предложила Украине годовой контракт на транзит газа

Россия предложила Украине подписать кратковременный контракт на транзит газа – на один год продлить соглашение на действующих условиях. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак. При этом он хотел бы, чтобы Украина возобновила прямые покупки газа у РФ, которые были прекращены три года назад.

В то же время, в Нафтогазе сообщают, что пока не получали предложений от Газпрома по краткосрочному контракту на транзит.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов

Центральная избирательная комиссия завершила обработку электронных протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду. Подсчитаны все 100%. Победила партия Слуга народа, за которую проголосовали 43,16% избирателей. Дальше идут: Оппозиционная платформа – За життя – 13,05% голосов, Батькивщина – 8,18%, Европейская солидарность – 8,12% и Голос – 5,82%.

Эти пять партий проходят в новый парламент. Все остальные набрали менее 5%.

ЦИК продолжает принимать оригинальные протоколы с мокрыми печатями. Результаты выборов должны огласить до 4 августа.

Посол ЕС раскритиковал Украину за “ужасный имидж“

На данный момент у Украины “ужасный имидж“, но украинцы сами должны перестать ассоциировать страну с негативными вещами. Такое громкое заявление сделал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Также он высказал свое мнение о коррупции в Украине. Мингарелли считает, что не нужно создавать связь между этим словом и Украиной. Потому что страна намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался.

Кроме того, посол ЕС назвал ключевые приоритеты для новых властей Украины.

Нацбанк улучшил оценку роста экономики Украины

Национальный банк обновил основные макропоказатели страны. Регулятор сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы и улучшил оценку роста экономики. В ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль говорится, в этот период экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4% в год.

Отмечается, что это связано с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли, а также ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Зеленский обсудил Донбасс с Волкером

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при ЕС Гордоном Сондландом.

Украинский лидер поблагодарил американцев за поддержку Украины и их усилия по достижению мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Кроме того, Зеленский с представителями США обсудил ситуацию на Донбассе, в частности вопрос разведения сил и средств в Станице Луганской.