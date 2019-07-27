Президент Украины прилетел в Одессу с неофициальным визитом и пришел на концерт Лиги смеха.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 июля, побывал в Одессе на съемках телешоу Лига смеха. Об этом сообщает ТСН.

В Одессу президент отправился с неофициальным визитом, в эконом-классе авиакомпании Международные авиалинии Украины. Вместе с Зеленским летел глава Офиса президента Андрей Богдан.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский побывал в Одессе на съемках Лиги смеха

По данным СМИ, остановился президент в пятизвездочном Hotel de Paris, а вечером поехал на морской вокзал, где снимали Лигу смеха.

Зеленский сидел в первом ряду, а зрителей проверяли металлоискателями, "отбирали даже пластиковые бутылки и стаканчики".

"В зале присутствует наш бывший. Ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно", – сказал ведущий шоу Евгений Кошевой.

Напомним, первый помощник президента Украины Сергей Шефир уверен, что после президентства Владимир Зеленский сможет остаться продюсером и "создавать большое хорошее кино", а также сообщил, что они вдвоем мечтают о кинопремии Оскар.

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