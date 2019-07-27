Уволить Богдана: Уже вторая петиция набрала необходимое количество голосов

Зеленский не включает Богдана в список люстрации.

В ОП игнорируют запросы о Богдане president.gov.ua

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Петиция с требованием уволить главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 156 человек.

Ее инициатором указан Андрей Качор.

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Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.

Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы Богдана, Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.

Как сообщалось в ОП игнорируют запросы СМИ о люстрации Богдана.

4 июля, семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева.

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