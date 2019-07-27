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Уволить Богдана: Уже вторая петиция набрала необходимое количество голосов

Комментариев: 6
Зеленский не включает Богдана в список люстрации.
В ОП игнорируют запросы о Богдане
В ОП игнорируют запросы о Богдане
president.gov.ua

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Петиция с требованием уволить главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.

Петицию, опубликованную 23 мая, подписали 25 156 человек.

Ее инициатором указан Андрей Качор.

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Подписанты требуют уволить Богдана. По их мнению, он не имеет права занимать должность главы Офиса президента на основании закона о люстрации.

Предыдущую петицию, где граждане требовали отставки главы Богдана, Зеленский рассмотрел, но оставил его в должности.

Как сообщалось в ОП игнорируют запросы СМИ о люстрации Богдана.

4 июля, семьи погибших на Майдане оскорбились словами Богдана о митинге против Клюева.

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Теги: люстрация, петиция, Богдан, Зеленский
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Комментариев (7)
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тывин    27.07.2019, 14:41
Оценка:  +1
тывин
ЗЕ плюет не только на законы, но и на общественное мнение.
Антибес    27.07.2019, 13:04
Оценка:  -6
Антибес
Уволить Богдана?А при чём здесь Титомир?
ИИИИИИИИИИ    27.07.2019, 14:35
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Хорош бухать - иди проспись, шутки туповаты
Антибес    27.07.2019, 14:56
Оценка:  0
Антибес
Педрила волохатая,не суди других по себе.
dron29    27.07.2019, 11:57
Оценка:  -2
dron29
Не для того Беня платил бабки - чтобы теперь слушать всякое ЗЕбильё))
dron29    27.07.2019, 12:31
Оценка:  0
dron29
Не нравится правда ЗЕбильчикам))
ВыВсеВрети    27.07.2019, 11:28
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
а кто управлять будет гарантом?!....))))))))
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