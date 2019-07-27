В Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала

Патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховеря.

Спецподразделение КОРД арестовал полицейских за то, что они остановили авто начальника управления полиции Днепропетровщины Виталия Глуховеря. История случилась еще в сентябре, но ее скрывали - видео появилось в сети только сейчас.

На видео, которое обнародовал сайт “Киев оперативный“ видно, что патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховеря.

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Причину остановки правоохранители объяснили - по требованию остановиться, начальник полиции просто приостановился и хотел поехать. Глуховеря начал разговор с того, что он опаздывает на встречу к начальству и отказался показать водительское удостоверение. Впоследствии, он же его показал и, к тому же, вызвал подразделение КОРД.

Полицейских арестовали и отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля.

“Мы же не выборочно штрафуем людей. Мужчина нарушил правила. Это не было делом принципа. Мы его останавливали, а он хотел просто поехать“, - рассказал патрульный полицейский, которого задержали спецназовцы КОРДа.

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