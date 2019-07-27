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В Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала

Комментариев: 5
Патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховеря.
Генерал нарушил ПДД
Генерал нарушил ПДД
Скриншот видео

Спецподразделение КОРД арестовал полицейских за то, что они остановили авто начальника управления полиции Днепропетровщины Виталия Глуховеря. История случилась еще в сентябре, но ее скрывали - видео появилось в сети только сейчас.

На видео, которое обнародовал сайт “Киев оперативный“ видно, что патрульные полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения машину Глуховеря.

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Причину остановки правоохранители объяснили - по требованию остановиться, начальник полиции просто приостановился и хотел поехать. Глуховеря начал разговор с того, что он опаздывает на встречу к начальству и отказался показать водительское удостоверение. Впоследствии, он же его показал и, к тому же, вызвал подразделение КОРД.

Полицейских арестовали и отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля.

“Мы же не выборочно штрафуем людей. Мужчина нарушил правила. Это не было делом принципа. Мы его останавливали, а он хотел просто поехать“, - рассказал патрульный полицейский, которого задержали спецназовцы КОРДа.

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Теги: генерал, патрульные, ПДД
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Комментариев (5)
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Антибес    27.07.2019, 13:37
Оценка:  0
Антибес
Как в Ивропе!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    27.07.2019, 12:24
Оценка:  +6
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Полицейский молодец,!!!
vicinq    27.07.2019, 11:44
Оценка:  +6
vicinq
Дурной генерал, зажрался на пустом месте такой себе позор, накрроил из блохи голенище . О человеке сложить мнение легко из мелочей и поступков ГОВНО а не офицер мелкий для высокого звания Генерал...максимум вшивый майор.Нарушил ну извинился пошутили поехал дальше так нет гордыня корона мания величия
Люблю_Украину    27.07.2019, 11:37
Оценка:  -3
Люблю_Украину
прямо и не узнать страну после майдауна) демократия из всех щелей прет)
Via_dolorosa    27.07.2019, 13:25
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Конечно не узнать, ещё и ватное/расейское всё отправляем на свалку истории. В изумительный век перемен живём.
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