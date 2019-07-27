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В Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины

Комментариев: 5
В учениях примут участие более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Agile Spirit продлятся с 27 июля по 9 августа.
Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие
Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие
mil.gov.ua

В Грузии в субботу, 27 июля, встартуют многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, в которых примут участие более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

Как сообщается, учения Agile Spirit пройдут в Грузии на трех локациях, а именно в Сенаке, в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Одной из целей учений является укрепление безопасности в Черноморском регионе.

"Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обучение Agile Spiri проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Нынешние учения станут для Грузии уже девятыми. Учения продлятся до 9 августа. Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходили с 1 по 12 июля. В этом году в учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработали выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Теги: Украина, Грузия, НАТО, ВСУ, Учения НАТО, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Антибес    27.07.2019, 13:47
Оценка:  -1
Антибес
Для того чтобы иметь веские основания мечтать о членстве в НАТО,нам необходимо для начала перевести армию на стандарты НАТО.А это десятки миллиардов долларов.А их нет и не будет.Поэтому будем мечтать без всяких оснований.Мечтать ведь не вредно.
Via_dolorosa    27.07.2019, 13:22
Оценка:  0
Via_dolorosa
VSHIVANKA- когда эти решения будут принимать то мацкву спрашивать не будут. То что придёт время когда Киев не будет подчиняться мацкве раньше тоже не думали. Так что не зарекайся ватное отродье.
VSHIVANKA    27.07.2019, 11:33
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВЕСЬ ПРИКОЛ В ЭТОЙ КЛОУНАДЕ В ТОМ , ЧТО НИ ГРУЗИЯ , НИ УКРАИНА НИКОГДА НЕ СТАНУТ ЧЛЕНАМИ НАТО.....)))
ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ПЛАЦДАРМ ДЛЯ СВОИХ ТРЕНИРОВОК , НУ И В КАЧЕСТВЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ РОССИИ , НЕ БОЛЕЕ....)))
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ТАК СКАЗАТЬ....
НЕРАБЫ ОНИ ТАКИЕ.....))) ((
ВыВсеВрети    27.07.2019, 11:41
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, Я УВЕРЕН ВСЕ ВОПРОСЫ БУДУТ РЕШАТЬ БЕЗ ТЕБЯ!...)))))))
НА РОСИИ ДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТО БЫ РАКЕТЫ БЫЛИ НА ЕЕ ГРАНИЦЕ!...)))))))
РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ НА РОСИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!...)))))))
СЛИШКО М МНОГО ЗАКОПАЛИ!....)))))))
ХУЛИ РАБЫ ОНИ ТАКИЕ ТУПЫЕ!....))))))
birtov1990    27.07.2019, 13:49
Оценка:  0
birtov1990
ВыВсеВрети и Via_dolorosa
А вы майданутые надеетесь, что кто-то то будет спрашивать у Грузии и Украины, холопы такие дела не решают. Вы исходный материал.
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