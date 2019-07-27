В Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины

В учениях примут участие более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Agile Spirit продлятся с 27 июля по 9 августа.

В Грузии в субботу, 27 июля, встартуют многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, в которых примут участие более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и партнеров альянса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

Как сообщается, учения Agile Spirit пройдут в Грузии на трех локациях, а именно в Сенаке, в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе. Одной из целей учений является укрепление безопасности в Черноморском регионе.

"Целью учений является усиление обороноспособности Сил обороны Грузии, повышение уровня взаимосовместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров альянса, создание и развитие возможностей для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепления безопасности в регионе Черного моря", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обучение Agile Spiri проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Нынешние учения станут для Грузии уже девятыми. Учения продлятся до 9 августа. Участие в Agile Spirit 2019 также примут и украинские военнослужащие.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходили с 1 по 12 июля. В этом году в учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработали выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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