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Богдан взорвал сеть фото с "новым премьером"

Комментариев: 11
Андрей Богдан сфотографировался с Зеленским и Кошевым и подписал снимок "президент, голова ОПУ и премьер-министр".
Богдан взорвал сеть провокационным фото
Богдан взорвал сеть провокационным фото
facebook.com/Андрій Богдан

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Глава Офиса президента Андрей Богдан опубликовал в соцсети фото, где "назвал" нового премьер-министра Украины. На снимке он изображен с Евгением Кошевым (участником Квартала 95) и президентом Владимиром Зеленским.

Фото сделано в Одессе, куда Богдан отправился с Зеленским. Его можно увидеть на Facebook-странице главы Офиса.

"Президент, голова ОПУ и премьер-министр", - подписал Богдан снимок.

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Пользователи не однозначно отреагировали на комментарий Богдана. Одни поняли шутку, а другие – остро раскритиковали главу Офиса президента.

Ранее Зеленский рассказал о новом премьере и коалиции. Глава государства признался, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра.

24 июля Разумков рассказал, как будут распределяться должности.

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Теги: фото, соцсети, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис президента
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Комментариев (11)
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Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 14:28
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
А почему бы и нет? Если уж смеяться, то до встрачки! Правда, если будет чем срать..
Dikiicom    27.07.2019, 14:37
Оценка:  0
Dikiicom
Я пессимист, и реально боюсь что вот так под ха-ха мы можем прохохотать не только нашу независимость но и страну, которую путин и его окружение спят и видят малороссой областью РФ! В старину все самые не популярные, спорные и каверзные начинания всегда озвучивал придворный шут, а когда все насмеются
Dikiicom    27.07.2019, 14:40
Оценка:  -1
Dikiicom
король взависимости от того как шутка была воспринята оглашал то же самое но уже своим указом. И хотя многим после такого было не до смеха но деться уже было некуда или выполнять или в опалу королю. Шутки на таком уровне всегда отдают глубокой грустью и неизвестностью.
Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 14:59
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Наша ситуация еще не описана в истории. У нас ведь не только королевские придворные шуты, но и сам король!
Dikiicom    27.07.2019, 14:22
Оценка:  +1
Dikiicom
Такое впечатление, что они превратили Украину в одну огромную сцену 95ого квартала, что для них государственная политика это что то вроде очередного номера в лиге смеха! Оно может и было бы очень смешно если бы не было так грустно!
Dikiicom    27.07.2019, 14:24
Оценка:  +1
Dikiicom
Когда правил Янукович у меня было стойкое ощущение, что это сон, что стоит закрыть глаза а когда их снова откроешь все станет снова нормальным. Сейчас это ощущение меня не покидает, но к нему прибавилось еще и боязнь просто не проснуться...
sharry-sharry    27.07.2019, 13:51
Оценка:  +1
sharry-sharry
В каждой шутке,есть доля правды.Сделали вброс и ждут,как пипл хавать эту новость будет,если положительно,так тому и быть!
Котофунтик    27.07.2019, 13:42
Оценка:  +2
Котофунтик
Это уже не шутки.Это уже насмешка над людьми(даже если пытался шутить) Меру пора знать!
Кырмызы_вэ_бейаз    27.07.2019, 14:23
Оценка:  -2
Кырмызы_вэ_бейаз
Успокойтесь, это обычный вброс порохоботов.
Кырмызы_вэ_бейаз    27.07.2019, 13:42
Оценка:  -6
Кырмызы_вэ_бейаз
А что такое? Уже забыли таких премьер-министров и их подвиги, как Паша Лазоренко, Юрий Ехануров, Ющенко...
Лазоренко посадили, Еханурова не посадили, но следовало, ющенко... на выборах получил только 1,5% голосов и то от ... гуцулов!
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 13:41
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие!
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