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В Киеве пьяный прокурор ездил за рулем и скрылся от полиции в кустах

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Прокурору предложили пройти проверку на драгере, но он отказался.
Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры
Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры
kiev.informator.ua

В Киеве на Голосеевском проспекте в субботу, 27 июля, патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный мужчина. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры.

Об этом сообщает Информатор.

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“У мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь“, - говорится в сообщении.

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, но мужчина отказался. Ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.

“Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами время от времени икал“, - сообщает издание.

Как сообщалось 27 июля в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала.

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Теги: пьяный, прокурор, Киев
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