В Киеве пьяный прокурор ездил за рулем и скрылся от полиции в кустах
В Киеве на Голосеевском проспекте в субботу, 27 июля, патрульные остановили Chevrolet Cruz, за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный мужчина. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры.
Об этом сообщает Информатор.
Читай также: Полицейский сбил двух пешеходов в Херсоне
“У мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь“, - говорится в сообщении.
Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, но мужчина отказался. Ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там. Это предложение он тоже не принял.
“Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами время от времени икал“, - сообщает издание.
Как сообщалось 27 июля в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.