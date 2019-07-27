В Харькове полицейские сбили женщину и ребенка
В Харькове патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции области.
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Как стало известно, авария произошла 26 июля, около 20:35, на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Петра Григоренко. Патрульный автомобиль, выполняя поворот, совершил наезд на 59-летнюю гражданку и трехлетнего мальчика, которые в этот момент шли по пешеходному переходу.
В результате инцидента женщина получила травму ног, а ребенок – повреждение мягких тканей.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа. На место ДТП выезжало руководство Управления патрульной полиции. По факту действий копов проводится служебная проверка.
Как сообщалось 27 июля, в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала.
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