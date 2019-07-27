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Волкер допустил визит Трампа в Украину

Комментариев: 3
Курт Волкер не исключает возможность визита Трампа в Украину, однако подготовка таких визитов требует значительного времени.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Скріншот

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Об этом он сказал на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Визиты американских президентов планируются очень заранее. Поэтому планирование чего-то такого - это потребовало бы серьёзных усилий. Я бы не стал ничего исключать, конечно, но уже есть приглашение президенту Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому – ред.) посетить Вашингтон", - сказал Волкер.

Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

Напомним, 25 июля Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер выразил убеждение, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны.

Волкер: идет подготовка визита Зеленского в США

 

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Теги: Украина, визит, Дональд Трамп, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    27.07.2019, 13:17
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НЕ БАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО ПО КОЛОНИЯМ РАЗ'ЕЗЖАТЬ .....
СМОТРЯЩИЕ ДОЛОЖАТ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ .....
PINKIPAU    27.07.2019, 13:23
Оценка:  0
PINKIPAU
Русских папуасов санкциями обложили, слыхал ? Уже скоро и страны такой не будет, российской бензоколонки.
birtov1990    27.07.2019, 13:42
Оценка:  -1
birtov1990
PINKIPAU
Губастый! А ты все мечтаешь, уже скоро юбилей будет 11 лет, этим санкциям ну мечтай, мечтай.
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