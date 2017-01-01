Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

50 обысков: В Белой Церкви разоблачили три ОПГ

Комментариев: 0
Преступники занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.
Задержаны члены нескольких банд
Задержаны члены нескольких банд
kv.npu.gov.ua

Правоохранители рассказали детали о проведении полицейскими обысков в городе Белая Церковь.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Читай также: Двое фигурантов дела экс-шефа полиции Одесчины сбежали

“Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназ“, - рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

“Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию“, - призвали в полиции.

Читай также: В центре Киева “накрыли“ крупную онлайн-порностудию

После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации.

Как сообщалось 27 июля, в Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: рэкет, ОПГ, Белая Церковь, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь