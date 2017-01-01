50 обысков: В Белой Церкви разоблачили три ОПГ

Преступники занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

Правоохранители рассказали детали о проведении полицейскими обысков в городе Белая Церковь.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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“Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназ“, - рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

“Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию“, - призвали в полиции.

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После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации.

Как сообщалось 27 июля, в Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации.

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