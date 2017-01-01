Директор турагенства обманул туристов на 4 млн грн

Клиентам предлагались путешествия в элитные курорты Турции, Чехии, Мексики, ОАЭ, Индии и островов Бали, Мальдивы, Маврикий по ценам ниже рыночных.

В Киеве сообщено о подозрении директору частного предприятия, который под предлогом оказания туристических услуг завладел средствами граждан на сумму более 4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

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“Установлено, что с целью завладения денежными средствами потерпевших злоумышленник заранее снял офисное помещение в Дарницком районе столицы по ул. Декабристов и обустроил его под туристическое агентство. Во время досудебного расследования в правоохранительные органы столицы обратились 28 обманутых граждан, которые оплатили путевки в туристическом агентстве, однако услуги так и не получили“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что клиентам предлагались путешествия в элитные курорты Турции, Чехии, Мексики, ОАЭ, Индии и островов Бали, Мальдивы, Маврикий по ценам ниже рыночных. В дальнейшем под предлогом бронирования поездок злоумышленник подписывал с пострадавшими договор о предоставлении туристических услуг выдавал кассовый ордер о получении денежных средств. Однако в дальнейшем каких-либо действий по организации этих поездок не совершал и документы для путешествий клиентам не выдавал.

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“Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения“, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось в феврале, в киевском ТРЦ мошенницы продали фальшивых путевок на 2 млн грн.

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