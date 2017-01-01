В Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей

Банда нападала на ювелирные магазины Украины в течение 2016 – 2018 годов. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов.

Полицейские задержали организатора преступной банды налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВД.

Поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семью статьям УК Украины. Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

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Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - сообщил Прудченко.

Также, задержанному лидеру группы избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.

Как сообщалось 23 мая, в Виннице задержаны рэкетиры, вымогавшие у фермера $240 тысяч.