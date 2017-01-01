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В Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей

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Банда нападала на ювелирные магазины Украины в течение 2016 – 2018 годов. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов.
В Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей
прес-служба МВС

Полицейские задержали организатора преступной банды налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет свыше пяти миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВД.

Поисками банды правоохранители занимались 14 месяцев. Задержанного подозревают в 18 нападениях, ему грозит наказание, предусмотренное семью статьям УК Украины. Все это время мужчина использовал средства профессиональной конспирации и изменил внешность.

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Как рассказал первый заместитель начальника Департамента уголовного розыска (ОУР) Национальной полиции Украины Сергей Прудченко, в преступную группу входило пять человек. Злоумышленники нападали на ювелирные магазины в течение 2016 – 2018 гг. на территории Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

"Сейчас в розыске остаются четверо участников группы. Другие не столь общественно опасные как он. Он играл основную роль - подыскивал объекты, разрабатывал планы нападений, раздавал роли, занимался подбором транспорта. Был мозговым центром", - сообщил Прудченко.

Также, задержанному лидеру группы избрана мера пресечения - 60 суток ареста без права внесения залога.

Как сообщалось 23 мая, в Виннице задержаны рэкетиры, вымогавшие у фермера $240 тысяч.

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Теги: Херсон, полиция, ювелирные изделия, нападение, группировка, задержание, банда
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