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В Слуге народа назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН

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Кандидатуры Михаила Радуцкого и Сергея Бабака рассматривают на пост глав министерств, сообщил глава штаба партии.
Имена кандидатов назвал глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко
Имена кандидатов назвал глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко
delo.ua

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Глава предвыборного штаба политсилы Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий.  Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак. Они оба избраны народными депутатами по списках партии Слуга народа.

Об этом пишет lb.ua.

По словам Корниенко, у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения".

Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром, отметил Корниенко.

"Все необходимые компетенции у него есть, он понимает эту сферу, занимался управлением в образовании", – сказал глава штаба о Бабаке.

Он отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. Но, подчеркнул Корниенко, партия намерена продолжить их реформы.

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"Большинство наших предложений по общеобразовательной школе раскрывают и совершенствуют реформу НУШ (Новой украинской школы). Что касается здравоохранения, то открутить назад реформу будет трудно, но ее надо тщательно проаудировать, потому что к ней больше вопросов, чем к образовательной", – добавил глава штаба партии.

Ранее Зеленский рассказал о новом премьере и коалиции. Глава государства признался, что уже проводит консультации с людьми, которых видит на посту премьер-министра.

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Теги: Минздрав, минобразования, назначение, Слуга народа, новый Кабмин, Партия Слуга народа
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