В Днепре машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку

Mercedes стоял на пешеходном переходе.

Правила одни для всех Скриншот

В городе Днепр 26 июля на Екатеринославском бульваре эвакуировали Mercedes городского головы Днепра Бориса Филатова с номером АЕ1289НА.

Соответствующее видео опубликовали в сети.

Автомобиль забрали на штрафплощадку за нарушение правил парковки: автомобиль стоял на пешеходном переходе, пишет 49000.com.ua.

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Как видно на видео, сотруднику инспекции по парковке сообщают, что машина принадлежит мэру Днепра, на что инспектор отвечает, что ему все равно, ведь правила одни для всех.

Как сообщалось, 26 июля в Одессе полицейские на ходу остановили коня.