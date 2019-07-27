Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы активнее всех покупают недвижимость в Польше

Комментариев: 1
Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы.
Украины обживаются в Польше
Украины обживаются в Польше
Дзеркало тижня
 
В 2018 году украинцы приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщает Польское радио.
 
Согласно отчету компании Deloitte за 2018 год, польская недвижимость - одна из наиболее дешевой в Европе.
 
По опубликованным в марте данным Министерства внутренних дел, в прошлом году иностранцы приобрели в Польше 7043 квартир общей площадью 426,2 тыс. квадратных метров.
 
По оценкам портала RynekPierwotny.pl, это на 43% больше недвижимости и на 40% больше площади, чем двумя годами ранее.
 
С 2016 года самыми активными иностранцами на польском рынке недвижимости являются граждане Украины, которые в прошлом году приобрели в Польше 110 тысяч квадратных метров.
 
Следующие за украинцами - граждане Германии, которые купили в Польше 64 тыс. квадратных метров, однако в данном случае это, в основном, помещения в аренду, а также офисы. Охотно польскую недвижимость покупают также британцы, белорусы и французы.
 
Напомним, что Украина изучает возможность покупки у Польши списанных в 2013 году советских кораблей проекта 1241 Молния - Металович и Ролник.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Недвижимость, Польша, поляки, покупка недвижимости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ira0956    27.07.2019, 16:01
Оценка:  +1
Ira0956
В польше? Это там, где украинцам за то, что они украинцы, бьют морду?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь