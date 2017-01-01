В Закарпатье пересчитывают голоса на одном из округов

По данным подсчета 100% протоколов на мажоритарном округе №69 в Закарпатской области победил народный депутат Виктор Балога с результатом 35,81%.

Балога все никак не переизберется в Раду Лига.net

В Закарпатской области окружная избирательная комиссия в одномандатном избирательном округе №69, где победу одержал нардеп Виктор Балога, начала пересчет результатов голосования на внеочередных выборах в Раду, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Пересчет голосов на всех 133 участках мажоритарного округа начался в субботу, 27 июля, в 9:00.