Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе

Комментариев: 8
Президент разместил фотографию, на которой они вместе с Богданом сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
Зеленский на пляже в Одессе
Зеленский на пляже в Одессе
Facebook
 
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.
 
Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.
 
 
"Мы, везде охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж — через рамки, а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных", — подписал фото Зеленский.
 
Напомним, что в Одессе Зеленский находится с неофициальным визитом. Это уже его третье посещение города за время президентства. Также в Одессе глава государства сходил на концерт проекта Лига Смеха.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, Пляж, Владимир Зеленский, Андрей Богдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
colavova    27.07.2019, 19:55
Оценка:  0
colavova
а почём шаурма на одесских пляжах?
ИИИИИИИИИИ    27.07.2019, 19:35
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Любит обнажать своё жирное, рыхлое тело богданчик.. и шо-то они вдвоём везде.
VSHIVANKA    27.07.2019, 19:37
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НЕТ , НЕТ , ДА И ДА .....)))
ЭУРОПЭЙЦИ ВСЕ ТАК ДЭЛАЮТЬ ...
СУГС ,!!!! )))
len-ok1    27.07.2019, 18:13
Оценка:  +2
len-ok1
Неужели обручились?)))
Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 17:13
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
А товарищ Богдан за 2 месяца так поправился, округлился! Наверное, товарищ президент успешно поборолся с его бедностью!
colavova    27.07.2019, 17:12
Оценка:  -1
colavova
а на работу когда?
andy55524    27.07.2019, 18:35
Оценка:  -3
andy55524
как и нам.
VSHIVANKA    27.07.2019, 18:52
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОТ РАБОТЫ КОНИ ДОХНУТ ....
РАБОТА НЕ ВОЛК В ЛЕС НЕ УБЕЖИТ ...
ПУСТЬ ТРАКТОР РАБОТАЕТ , ОН ЖЕЛЕЗНЫЙ ....
РАБОТА НЕ Х.УЙ , СТОЯЛА И БУДЕТ СТОЯТЬ ....
ЛЕТЕЛА ВОРОНА , УПАЛА В БОЛОТО ...
КАКАЯ ЗАРПЛАТА , ТАКАЯ РАБОТА ...,))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь