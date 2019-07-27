Богдан и Зеленский сходили на пляж в Одессе

Президент разместил фотографию, на которой они вместе с Богданом сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан во время неофициального визита в Одессу посетили местный пляж.

Фото с пляжа Зеленский разместил на своей странице в Facebook. На фотографии Богдан и Зеленский сидят на шезлонгах под пляжными зонтами в окружении других отдыхающих.