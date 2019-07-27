Пишите явки с повинной: Зеленский ответил генералу, нарушившему ПДД

Президент категорично ответил участникам скандала в Днепре с задержанием спецназом патрульных, остановивших авто генерала.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал в Днепре с руководителем Нацполиции области Виталием Глуховерей, который задержал полицейских, остановивших авто нарушителя ПДД.

Соответствующий комментарий президент опубликовал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Днепре машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ. оно шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты, которые действительно убеждены, что они вместе со своим обслуживающим персоналом, живут над законом. Просмотрев его, у меня сначала не было слов - даже нецензурных. Но они быстро нашлись", - отметил президент.

Также глава государства потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от главы ГБР Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам.

Читай также: В Харькове полицейские сбили женщину и ребенка

"Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране - от областного центра до маленького села - времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли. Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона", - также написал президент.

Гарант советует нарушителям законности сразу писать явки с повинной.

"Так что лучше пишите явки с повинной, увольняйтесь или бегите. Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытывать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же - исчезнете", - отметил Зеленский.

Как сообщалось 27 июля, в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.