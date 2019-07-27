У Зеленского задумали админреформу

В рамках реформы планируется сократить количество районов в стране до 100. Сейчас их — 490.

Команда президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введения института префектов, рассказал в интервью LB.ua глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", — сказал Корниенко.