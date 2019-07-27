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У Зеленского задумали админреформу

Комментариев: 8
В рамках реформы планируется сократить количество районов в стране до 100. Сейчас их — 490.
В Слуге Народа уже планируют реформы
В Слуге Народа уже планируют реформы
 
Команда президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введения института префектов, рассказал в интервью LB.ua  глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.
 
 
"Реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", — сказал Корниенко.
 
В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100. Сейчас их — 490.
 
Напомним, ранее Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий.  Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак.
 
 
 
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Теги: реформа, децентрализация, административная реформа, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ЗаУкраину    27.07.2019, 19:13
Оценка:  0
ЗаУкраину
Все это не ново. Галдежь на эту тему со времен янукОвоща, а может и раньше. Но затея эта к добру не приведет, однозначно. Может быть администрации можно и сократить, а вот лечебные, и пр. важные заведения, ни в коем случае.
FPN    27.07.2019, 17:51
Оценка:  +3
FPN
НЕ НАДО РАПЫЛЯТЬСЯ!!!!
СУДЕБНУЮ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ СНАЧАЛА СДЕЛАЙ!!!!
ПОКА НЕТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СТРАНЕ!!!!!!
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:44
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Какое распыляться, они еще ничего! не сделали. Даже не начали.
Letohradek    27.07.2019, 17:37
Оценка:  -2
Letohradek
Зэбилы, как вам, ваш избранник, не сожалеете?
Котофунтик    27.07.2019, 17:36
Оценка:  +1
Котофунтик
Если было к примеру 490 районных больниц,теперь сделают 100...Так же и со школами и т.д. и т.п.
Котофунтик    27.07.2019, 17:37
Оценка:  0
Котофунтик
И к начальству теперь далековато народу ездить придётся..И в очередях агромезных сидеть-обслуживать же будут куда больше населения..
Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 17:14
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Давайте, до одного района сократим, тем более, что название уже есть модное - 95 квартал
Котофунтик    27.07.2019, 17:38
Оценка:  +2
Котофунтик
И министр здравоохранения-владелец частных лечебниц ваапще круто))Лечить будут только богатых)) И ещё может средний бизнес осилит))
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