Суд остановил переход военных на новое питание
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания.
Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году", сообщает пресс-служба Минобороны.
"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.
В министерстве планируют обжаловать решение суда.
В Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца 2019 года перевести 100% личного состава.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой в пятницу, 26 июля, провели обыски в Окружном административном суде Киева.
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк превратил суд в коммерческую организацию по зарабатыванию денег, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
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