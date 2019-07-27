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Суд остановил переход военных на новое питание

Комментариев: 5
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на новую систему питания.
Питание военных под угрозой
Питание военных под угрозой
ВСУ

Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей (учреждений, заведений) Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Реализация указанного постановления ставит под угрозу развитие системы питания военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которая была разработана в соответствии со стандартами НАТО и передовых стран мира, а также направлена на качественное продовольственное обеспечение украинских военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.
 
 
В министерстве планируют обжаловать решение суда.
 
В Минобороны сообщили, что Вооруженные Силы Украины начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
 
По состоянию на июль 2019 года 50% военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планируется до конца 2019 года перевести 100% личного состава.
 
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генпрокуратурой в пятницу, 26 июля, провели обыски в Окружном административном суде Киева.
 
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк превратил суд в коммерческую организацию по зарабатыванию денег, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
 
 
 
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Теги: Минобороны, суд, питание, Украинская армия, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:39
Оценка:  -5
ВАТА_FUCK
А стрихнином их угостить всех в рясах!
Антибес    27.07.2019, 18:11
Оценка:  -5
Антибес
А новое питание это как?Отечественные продукты питания с европлесенью и еврочервями по стандартам НАТО?
andy55524    27.07.2019, 18:33
Оценка:  0
andy55524
и сырок подзалупный тебе под язык, чтобы дрочил на ботексную крысу....
Антибес    27.07.2019, 19:37
Оценка:  -1
Антибес
Бот,мне твои любимые лакомства не интересны.Я предпочитаю традиционные продукты питания.
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:37
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Не гони беса!
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