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Глава Окружного админсуда о записях НАБУ: Все ложь

Комментариев: 3
Павел Вовк заявляет, что публикация разговоров и обыски Окружном административном суде Киева являются местью со стороны "проигравшей власти".
Павел Вовк отрицает все обвинения НАБУ
Павел Вовк отрицает все обвинения НАБУ
Лига.net
 
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отрицает подлинность опубликованных НАБУ записей разговоров якобы судей Окружного админсуда, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
 
"Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время", - написал Вовк на своей странице в Facebook.
 
 
По его словам, голоса на пленках НАБУ похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах.
 
"Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", - утверждает глава суда.
 
Вовк заявляет, что публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны "проигравшей власти", а также давлением на суд и на него лично.
 
"Адвокатами уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.
 
Напомним, что 26 июля Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.
 
На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.
 
НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном административном суде Киева.
 
Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
 
Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.
 
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Теги: суд, правоохранительные органы, прослушка, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:33
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Большая часть этих "решений" антиукраинская и отнюдь не законная, так что не важно какая власть!
ВАТА_FUCK    27.07.2019, 18:36
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Чего стоит "решение" о том что Коломойский вкладчик Привата и Коломойский акционер/выгодополучатель - это разные Коломойские! И первый не отвечает за действия второго! Это как 2 Бени в одном теле?! И таких "решений" пруд пруди!
vicinq    27.07.2019, 18:32
Оценка:  +4
vicinq
Ой да не пи..ди он на слух экспертизу пленки сделал ему ничего не надо ...Отстранить от заним должности арест суд и 25 лет пусть падла перчатки на зоне шьет. Гнать судью упыря взяточника ссцанными тряпками
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