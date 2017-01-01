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Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть жертвы

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В результате ДТП 22-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу.
 
В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция 
 
На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем Опель Вектра.
 
 
В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний местный житель, погиб на месте происшествия. Его пассажирка доставлена в больницу, диагноз устанавливается.
 
Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, что в Харькове патрульные на служебном Toyota Prius сбили пожилую женщину и трехлетнего мальчика.
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Теги: ДТП, Поезд, железная дорога, переезд
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Источник: korrespondent.net

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