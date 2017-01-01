Пассажирский поезд столкнулся с авто на Львовщине, есть жертвы

В результате ДТП 22-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, его пассажирка доставлена в больницу.

В результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал, сообщает полиция

На нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки - Львов с автомобилем Опель Вектра.