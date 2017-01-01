Нестабильные, но быстрые. Как работает поколение Z

Работодатели стонут и плачут — на смену матерым специалистам пришла поросль младая, незнакомая. Казалось бы, что плохого — свежая кровь, вливающаяся в застоявшийся коллектив, во все времена была кстати.

Но, оказывается, не сейчас: поколение Z не стремится усидеть на одном месте и с легкостью, как перчатки, меняет работу. Почему это происходит, разбирался Корреспондент.

Поколение Z действительно другое: 20-30-летние не боятся потерять работу, они легки на подъем и жестко устанавливают личностные границы, не позволяя работодателю заикнуться о таких олдскульных вещах, как лояльность, ответственность и обязательность, пишет Ольга Байвидович в №14 Журнала Корреспондент.



Почему это происходит? Как отмечает сооснователь консалтинговой группы PsyFi Валентин Ким, причины лежат в педагогической и демографической плоскостях: «В Украине «зеты», это те, кто родился в 90-х и начале 2000-х. Предыдущее поколение — это люди, родившиеся в конце 70-80-х годов, чей период становления пришелся на кризис 90-х, которые видели, как легко потерять работу, остаться без копейки, поэтому больше ценили стабильность и возможность прогнозирования будущего». «Зеты», родившиеся в период низкой рождаемости и какой-никакой стабильности, пошли в садик и школу в конце 90-х. Их окружали взрослые, на которых всегда можно было положиться. Кроме того, они получили благодаря интернету возможность контактировать со всем миром.

С одной стороны, нет ничего плохого в том, что у Z-поколения есть тыл в виде еще относительно молодых родителей, бабушек и дедушек, которые почти всегда могут поддержать, а также есть доступ к разносторонней информации. С другой — именно это и сыграло как с ними, так и с работодателями злую шутку: «зетам» не нравится сидеть на одном месте, работать по восемь часов в день и отказывать себе в каких-то удовольствиях.

ЧТО ОНИ ХОТЯТ?

Исходя из этого, на них можно было бы поставить крест. Но учитывая, что большинство из них уже не только окончили школу, но и вузы, как ни крути, именно они выходят на рынок труда, подпирая всех остальных. Да, они не особо рвутся в офисы и к станкам, но других новых работников на ближайшие лет десять не предвидится.

И они другие. «Они не готовы жертвовать своей жизнью во имя работы или всеобщего блага. Для них работа должна быть в кайф, — подсказывает маркетолог из Sex & Marketing Алина Баженова. — Они не пойдут на компромисс со своей совестью и не будут терпеть, если им что-либо не понравится».

И хоть за ними тянется дурная слава опозданий и неорганизованности, придется находить инструменты взаимодействия и с ними. К примеру, если для предыдущего поколения лидерство включало в себя власть и напористость, то для «зетов» авторитетны скорее лидеры эмоций, носители эмоционального капитала, те, кто достиг так называемого work life balance, продолжающие всесторонне развиваться и быть наполненными энергией. С такими людьми «зеты» охотно находят взаимопонимание, стремятся поскорее дорасти до их уровня.

Что же касается работы, то, как отмечают наши эксперты, «зетам» интересно продвижение по карьерной лестнице ровно при таких условиях, когда они не будут ощущать дискомфорт, но смогут получать внушительный доход. Они избегают контроля и жестко сформулированных KPI (показателей эффективности работы). Но они высоко ценят возможность обучаться чему-то новому, а также принимать участие в решении интересных задач. Обратите внимание: «принимать участие», а не «решать». Усидчивость, системность? Не слыхали. Синдром дефицита внимания и клиповость мышления — практически повсеместно.

Крайне важными для этого поколения являются ощущение свободы и удобный график работы. Как отмечает специалист экспертно-аналитического центра HH.ua Юлия Дрожжина, отчасти важность этих критериев обусловлен тем, что многие из них учатся. Но тут еще играет роль то, что они легко пользуются современными технологиями, которые позволяют им быть не привязанными к офису. Об этом говорит и статистика HH.ua, которую приводит Дрожжина: «График работы является важным критерием выбора работы для 33% соискателей без опыта и 23% с профессиональным стажем до двух лет. Для категории кандидатов с опытом от трех до пяти лет этот показатель уже падает до 14%, а для профессионалов со стажем более 10 лет — до 11%».

Но даже при самом комфортном графике не стоит ждать от «зетов» исполнительности и усидчивости. Во-первых, слово «дедлайн» для них не особо и существует. Во-вторых, если они не будут видеть перед собой перспектив продвижения и развития, то на месте задержатся недолго.

ЧЕМ УДЕРЖАТЬ?

По словам Дрожжиной, «зетов», помимо графика, волнует достойная оплата труда: «Для 83% соискателей, которые декларируют опыт от трех до пяти лет, зарплата является важным критерием выбора работы. А вот для кандидатов с опытом до года (львиную долю из которых и составляют «зеты») этот показатель равен 100%». Еще один ориентир — причастность к использованию современных технологий. Как показало исследование, проведенное по заказу Dell Technologies, 91% опрошенных «зетов» утверждает, что одним из главных факторов при устройстве на работу является список технологий, предложенных работодателем.

Как рассказала Корреспонденту HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина, на подобные «заманухи» для «зетов» работодатели тратят примерно столько же, столько и на развитие своих компаний, при этом нередко разрабатывают для них специальные бизнес-проекты и программы, чтобы их приручить.

Но вот бинго! Работодатель сумел заполучить на работу «зета». Но расслабляться все равно не стоит. Ведь многие из них останутся в компании надолго — по их меркам, это не более чем на год-полтора, даже если будут чувствовать себя комфортно. Но чтобы «зету» было комфортно, с ним придется общаться, обсуждая те или иные рабочие и околорабочие темы, утверждает директор по развитию компании Интерактивный маркетинг Максим Шевчук.

ТАК СТОИТ ИХ БРАТЬ НА РАБОТУ?

Несмотря на такие неоднозначные мнения о «зетах», почти все работодатели и эксперты согласны с тем, что без них или от них уже никуда не деться. Например, как рассказала Корреспонденту, HR-специалист В2B Unit OLX Виктория Нестерчук, у них в компании в основном положительный опыт сотрудничества: «Они («зеты») быстро учатся, адаптируются к рабочим процессам и работают на результат. Практика OLX показывает, что лучшие претенденты со временем вырастают в хороших руководителей».

С ней согласна и CEO компании Box Catering Ирина Кушнир: «Для них любая задача, особенно если они мотивированы, по плечу. Они больше видят возможностей, чем старшее поколение. Главное — правильно объяснить, что именно требуется. Они смогут найти не только направление, но и решение вопроса. Они знают больше и хорошо ориентируются в цифровых технологиях. В этом плане для них преград нет».

Если при этом «зеты» будут удовлетворены всем происходящим, то лучших сотрудников, пусть и на краткосрочное время, работодателям не найти. А что потом? На смену придут другие.

ГОВОРЯТ РАБОТОДАТЕЛИ

Максим Шевчук, директор по развитию компании Интерактивный маркетинг

Год назад, решив обновить команду и влить в нее новую кровь, начал поиск. Через наши руки за три месяца прошло около 80 человек. Насмотрелись на разное, начиная с того, что люди приходят, идут перекурить и не возвращаются, заканчивая тем, что ударили по рукам, но на следующий день они не приходили. Тем не менее нам удалось выбрать восемь человек, и я считаю, что это лучшая молодая команда, которую возможно себе представить. Основной месседж, который я вынес из этого опыта, что не все зависит от поколения, а скорее от воспитания, базовых вещей, заложенных родителями. Если в человеке воспитали ответственность, то вне зависимости от года рождения он будет хорошо работать и хорошо относиться к выполнению своих функциональных обязанностей. Я брал людей, которые не были специалистами в том, чем они должны были заниматься. На протяжении месяца становится понятно, получится что-то из человека или нет. И финансовая мотивация не является основной, потому что только ежедневная работа над собой приводит к стратегическим хорошим результатам. Сейчас у меня отличный коллектив друзей, я самый старший, мне 33 года. Ребятам от 17 до 25 лет, и мы очень сплотились. Мы постоянно общаемся. Они очень ответственные, они ценят нашу работу и начали заниматься более глубоким самообразованием. Они понимают, что для любой профессии нужен опыт, без него никуда.

Павел Поликанов, руководитель направления речного туризма Киевского речного порта

Из 60 человек персонала у нас работает около 10 человек, родившихся с 1993 года и младше. Они быстрее воспринимают информацию, им достаточно объяснить один-два раза. Но есть и обратная сторона медали — они делают все намного менее тщательно. Когда объясняешь, что надо сделать более качественно, интереснее, они хоть и соглашаются, но сделать лучше не всегда готовы. Мы стараемся с ними проводить разъяснительные беседы, но они не всегда идут на контакт, потому что их сложно разговорить, особенно в самом начале.

Но есть и положительные стороны — все, что касается каких-то новинок, они легко воспринимают и могут научить старшее поколение. Такое ощущение, что они родились с гаджетами в руках. Если представитель старшего поколения будет просто жаловаться на то, что не работает компьютер или микрофон, то «зеты» постараются не только найти причину поломки, но и починить.

Ярослав Емельяненко, директор Чернобыль Тур

Большей частью у нас был негативный опыт сотрудничества с представителями этого поколения. Часто это люди с раздутым самомнением от того, что они умеют, хотя на выхлопе получается так, что они заточены достаточно узко под что-то одно и то не до конца. Они привносят дискомфорт в работу, необходимость избыточно детально ставить задачи, подлежащие выполнению, и потом многократно перепроверять.

Наше поколение и те, кто старше, намного более универсальны — они умеют и компьютером пользоваться, и коммуникативны. И это не столько от опыта зависит, сколько от исходного, более широкого набора умений. Хотя есть и исключения среди молодежи, в частности, у нас есть два человека достаточно молодого возраста, правда, это люди не случайно пришедшие к нам. Например, у нас работает SMM-специалист, она умничка, делает все, что необходимо. Но все равно, даже ввиду этого, я при наборе гидов и менеджеров стараюсь брать от 25 лет и старше. Особенно гидов, потому что на них лежит большая ответственность за группы, нужно быстро ориентироваться и уметь решать задачи, они дипломаты. Это работа не для молодежи, потому что есть высокая степень ответственности.

Ирина Кушнир, CEO компании Box Catering

У поколения Z очень большая степень внутренней свободы, нередко противоречащая правилам, регламентам. Они мало зависят от социальных ожиданий. Они больше оценивают, комфортно им или нет. «Зеты» больше выбирают по ценностям, о которых все время долдонят. И если ценности компании не совпадают с их ценностями, они могут спокойно уйти с работы. Кроме того, у них нет критичного отношения к себе — они могут заявить: не факт, что я это умею, но считаю, что умею. Также у них преобладает завышенная самооценка. Впрочем, если они понимают область задач, то они довольно самостоятельны. Хорошо ориентируются в цифровых технологиях, если не владеют в совершенстве английским, то будут поисковиком пользоваться, пока не найдут решений. Это меньше поколение бухгалтеров и юристов, больше — коммуникаторов и программистов, потому что умеют мыслить языком программирования даже в бытовых ситуациях. Если не затрагивать тему работы, то они при всей внутренней свободе в большей степени удерживают свои личные границы и могут отстаивать свои отношения.

ГОВОРЯТ «ЗЕТЫ»

Алла Вербер, 22 года, работает в отделе продаж

Я не люблю менять работу, потому что вливание в новый коллектив — это всегда напряжно. И если атмосфера не очень в том же коллективе, то я ухожу. На предприятии, где сейчас работаю, я начинала 2,5 года назад. Сначала работала оператором колл-центра, потом меня перевели в отдел продаж. У меня гибкий график — раньше было по сменам, сейчас это скорее с 9:00 до 18:00, но я, если возникает необходимость, могу просто сказать, что меня не будет несколько дней на работе, и не выхожу. Официально я пока не оформлена, это меня устраивает, потому что я не очень люблю сидеть на одном месте, люблю путешествовать, посещать различные мероприятия и фестивали. Кроме того, непонятно вообще, что дает это официальное оформление? До пенсии еще надо дожить. Зарплату получаю по факту отработанного времени. Надеюсь, что в будущем мне удастся найти работу мечты, например, заниматься организациями концертных мероприятий или каких-то ивентов.

Анастасия Лавриненко, пиар-менеджер Caribbean Club Concert Hall

Первой моей работой была продажа косметики и раздача листовок лет в 14-15, я помогала маме и зарабатывала деньги. А первая осознанная работа появилась в 17 лет — я работала SMM-менеджером в Docker Pub. С 17 лет я искала себя, пробовала разные профессии. Сейчас мне кажется, что я наконец-то нашла себя. На последнем месте, пиар-менеджером Caribbean Club Concert Hall работаю восемь месяцев. Можно сказать, что пазлы сложились. Ведь, чтобы работать на одном месте долго, человек должен быть на своем месте в профессиональной команде с возможностью карьерного роста, на работе, которая будет приносить удовольствие и удовлетворять материально. Когда все эти пазлы сходятся, то можно проработать на одном месте 2-5-10-15 лет. Думаю, что до того, как закончить учебу, стоит попробовать себя в том, что интересно еще во время учебы: будь то работа по будущей специальности или просто что-то интересующее параллельно. Я не работаю по специальности, потому что, поступив в университет, сразу понимала, что не буду по ней работать. Я изучала историю, но это получилось случайно и не совсем осознанно. Я много раз хотела бросить учебу, но мой перфекционизм не позволил мне этого сделать. В этом году я окончила бакалавриат. Если же говорить о сверстниках, которые иногда просто не возвращаются на работу с перекура, то, наверное, эти люди «случайные». Они случайно попали на эту работу, их вдруг осеняет: «Какого черта я здесь делаю? Я же совсем не этого хотел!» и они исчезают. Или же понимают, что их ожидания от работы не оправдались и сбегают по-английски.

ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

Елена Лазебная, HRD, IT-компания

Поколение Z однозначно отличается от людей постарше. Основные мои наблюдения: данное поколение всегда ищет работу обязательно интересную и с возможностью многостороннего развития, а также она должна приносить хороший доход. Они готовы работать в путешествиях и жить онлайн, для них нет разницы между личной встречей и встречей по Скайпу. Зарплата на них действует лишь какое-то время (даже высокая), но если работа будет неинтересной, не будет перспектив для развития, то они не раздумывая уйдут из компании. Так как у них с пеленок была любая информация в открытом доступе (они не застали жизни без интернета и пр.), они быстро отфильтровывают нужное от ненужного. Конечно, в IT-направлении их очень привлекает удаленная работа или фриланс, чтобы работа не занимала весь день и оставалось время на личную жизнь/хобби. В работе они требуют переключения с одной задачи на другую как можно чаще (даже придумали для них синдром дефицита внимания).

Для привлечения таких сотрудников компания должна делать упор на свою уникальность (различные проекты, разные виды деятельности, возможность получения новых знаний, развития, обучения и т. д.), ну и конечно, потом все свои обещания реализовывать.

Плюс большое внимание они уделяют здоровому образу жизни: медицинская страховка/абонементы в фитнес-залы или собственные тренажерки — это обязательно иметь любой компании, которая хочет легко заманить к себе поколение Z.

Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rabota.ua

«Зеты» — перспективные, креативные, поэтому их и берут. Хотя большинство работодателей при этом понимают, что те могут проработать недолго и уйти спустя довольно короткий срок. Они активны и вменяемы, но разворот и хаос никто не отменял. Конечно, есть работодатели, которые стараются под них подстроиться, особенно если «зеты» учатся, под них ломают штатное расписание, но даже гибкий график их может не остановить, если в перспективе появилось более заманчивое предложение. Учитывая, что сайты работ фактически заполнены для них вакансиями, при этом и зарплаты могут быть приличные, выбор для «зетов» есть всегда. Правда, это либо вакансии менеджеров по продажам, операторов в колл-центр, стюардесс в междугородние автобусные рейсы, мерчандайзеров, кладовщиков, рекламщиков, продавцов-консультантов и маркетологов. Но не всегда предложения соответствуют запросам «зетов». Они-то не хотят быть продавцами, а сразу хотят занимать какие-то ответственные должности. Поэтому возникают ситуации, когда детки приходят, им что-то не понравилось и они уходят. Особенно это касается карьерного роста — если он отсутствует, «зеты» долго не задержатся. Им карьера больше импонирует, потому что карьерные возможности — это возможности зарабатывать больше денег и переход от стажерской части и задач «куда пошлют» на занятия какими-то более серьезными вещами. Сидеть на одном месте, перебирать бумажки в архиве — это не для них.