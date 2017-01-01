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На округе Балоги отменили пересчет голосов

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Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.
На Закарпатье никак не определятся с результатами выборов
На Закарпатье никак не определятся с результатами выборов
В Мукачево отменили пересчет голосов на всех участках 69-го округа, сообщает общественное движение ОПОРА.
 
По их данным, пересчет отменила Центральная избирательная комиссия. Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.
 
Напомним, что пересчитать  голоса на всех участках округа ранее потребовал победивший там Виктор Балога. Он опередил кандидата от Слуги народа Эдгара Токара с отрывом всего в 798 голосов.
 
 
 
 
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Теги: выборы и референдумы, Балога, Выборы, Закарпатье, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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