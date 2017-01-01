На округе Балоги отменили пересчет голосов

Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.

На Закарпатье никак не определятся с результатами выборов

В Мукачево отменили пересчет голосов на всех участках 69-го округа, сообщает общественное движение ОПОРА. По их данным, пересчет отменила Центральная избирательная комиссия. Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах. Напомним, что пересчитать голоса на всех участках округа ранее потребовал победивший там Виктор Балога. Он опередил кандидата от Слуги народа Эдгара Токара с отрывом всего в 798 голосов. Президентская республика. Что будет после выборов

Корреспондент