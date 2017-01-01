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В Киев приехал голливудский режиссер Майкл Бэй

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Режиссер встретился с мэром Киева Виталием Кличко и обсудил условия кинопроизводства в Украине и перспективах сотрудничества.
Майкл Бэй в Киеве
Майкл Бэй в Киеве
Facebook Кличко
 
В Киев приехал голливудский режиссер, автор фильмов Армагеддон, Перл Харбор, Трансформеры и других Майкл Бэй, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
 
"Майкл прилетел с командой, чтобы посмотреть на Киев, на Украину. Он заинтересован в сьемках кино и видео в нашем городе", - рассказал Кличко.
 
По его словам, во время встречи речь шла об условиях кинопроизводства в Украине, о помощи города в организации сьемок, о самых красивых локациях Киева и перспективах сотрудничества.
 
"Все остались довольны. И, надеюсь, Майкл творчески поработает в Украине", - подитожил Кличко.
 
Напомним, 6 июля в Киев приезжал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
 
 
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Теги: Киев, мэр, Виталий Кличко, кино, Майкл Бэй
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Источник: korrespondent.net

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