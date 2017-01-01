В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах

Задержанному прокурору полицейские предложили пройти проверку на драгере, но он отказался, а потом пытался скрыться.

В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.

Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался.

После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.