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В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах

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Задержанному прокурору полицейские предложили пройти проверку на драгере, но он отказался, а потом пытался скрыться.
Машина пьяного прокурора
Машина пьяного прокурора
Информатор
 
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.
 
Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался. 
 
После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.
 
Напомним, что в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул, пока ждал зеленый свет на светофоре.
 
По данным Госстата, за прошлый год в Украине были задержаны 69,2 тысячи пьяных водителей.
 
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Теги: полиция, водитель, пьяный, прокурор, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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