В Киеве пьяный прокурор скрывался от полиции в кустах
Задержанному прокурору полицейские предложили пройти проверку на драгере, но он отказался, а потом пытался скрыться.
В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем, полиция установила, что владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк, сообщает Информатор.
Задержанному предложили пройти проверку на драгере, но он отказался.
После прокурор отвлек правоохранителей и попытался скрыться в кустах, отмечает издание.
Напомним, что в Харькове водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул, пока ждал зеленый свет на светофоре.
По данным Госстата, за прошлый год в Украине были задержаны 69,2 тысячи пьяных водителей.
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