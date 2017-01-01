Сутки в ООС: один обстрел, один раненый

Сепаратисты с начала суток в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне проведения Операции объединенных сил.

На Донбассе почти не стреляют Минобороны

За минувшие сутки сепаратисты один раз обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе – ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центра штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook утром в воскресенье, 28 июля.

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"27 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке.

В штабе отметили, что в то же время с начала суток воскресенья обстрелов не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось 8 июля, госпредприятие “Новатор“, входящее в состав госконцерна “Укроборонпром“, начало серийное изготовление специальной системы “Оберіг-С“, которая предназначена для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств - мин, фугасов и другого.

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