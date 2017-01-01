Итоги 27 июля: Крестный ход в Киеве и жестокий разгон митинга в Москве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек EPA/UPG

В Киеве состоялся Крестный ход;В Москве народ пытался митинговать с требованием честных выборов в Мосгордуму, людей жестоко разогнали. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Посол раскрыл детали разговора Зеленского и Трампа

Постоянный представитель США при Европейском Союзе Гордон Сондланд считает, что президенты Украины и США нашли общий язык.

“Вчера президент Зеленский довольно долго общался по телефону с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык. Президент Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом на время, которое подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем“, - рассказал дипломат.

Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. В правительстве сообщили, что это была старая недействующая структура, поэтому приняли такое техническое решение.

У Зеленского назвали кандидатов на посты глав Минздрава и Минобразования

Глава предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий. Среди претендентов на пост министра образования и науки – Сергей Бабак. Они оба избраны народными депутатами по списках партии Слуга народа.

В Киеве прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата

В Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1031-летия Крещения Руси. Мероприятие началось на Владимирской горке молебном. После этого по центральным улицам столицы проходит крестный ход до Киево-Печерской Лавры.

В Москве произошел жестокий разгон демонстрантов

У здания мэрии в Москве проходила акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Инициатором митинга за свободные выборы стал Алексей Навальный, позже арестованный на 30 суток. Еще до начала мероприятия полиция начала проводить массовые задержания. Накануне Следственный комитет РФ обыскал штабы всех независимых кандидатов.

Людям разбивали головы в кровь, ломали конечности. По последним данным ОВД-Инфо задержанных 779 человек.

“У власти совсем сорвало крышу, она ведет себя просто садистски“, - отметил оппозиционер Илья Яшин, призвал единомышленников разойтись и собраться 3 августа.

Японская частная ракета рухнула в море после запуска

Японская частная ракета Momo 4 упала в море после запуска с космодрома на острове Хоккайдо. Ракета сумела достичь высоты 13 км, после чего у нее незапланированно выключился двигатель из-за сбоя бортового компьютера.