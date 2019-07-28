Водитель трактора подорвался на мине возле оккупированного Никишино

тракторист госпитализирован с переломами правой ноги.

Возле оккупированного села Никишино Донецкой области мужчина получил ранения в результате подрыва на неизвестном предмете во время движения на тракторе. Вероятно, это была противотанковая мина.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 26 июля 2019 года.

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“26 июля медработники больницы в н.п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км на северо-восток от Донецка) сообщили СММ, что 19 июля к ним доставили мужчину (30-39 лет) с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины. 27 июля (вне отчетного периода) мужчина рассказал наблюдателям телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью у н. п. Никишино (неподконтрольное правительству, 60 км на северо-восток от Донецка), когда услышал громкий взрыв“, - говорится в отчете.

В соответствии с СММ, 23 июля, в доме раненого мужчину в н. п. Ольховатка (неподконтрольный правительству, 52 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии зафиксировали поврежденные колеса и шасси трактора, по оценке, в результате подрыва на, вероятно, противотанковой мины (ТМ-62), а также видели неподалеку разобранные части трактора.

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“Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля нашел пострадавшего, который лежал на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево“, - добавили в Миссии.

Как сообщалось 7 июня, в Луганской области подорвались два тракториста.

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