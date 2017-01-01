Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев ожидают грозы и град

Комментариев: 0
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в течение воскресенья в западных областях пройдет грозы, а на Закарпатье – сильный дождь.
Украинцев предупредили о грозах и граде
Украинцев предупредили о грозах и граде
acc.cv.ua

В течение воскресенья, 28 июля, в западных областях грозы, на Закарпатье значений дождь, местами град. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра

"По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье –сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Накануне в Украине было объявлено штормовое предупреждение - ожидались дождь, град и шквалы. 

Погода на выходные: жара до +32 и дожди

Ранее сильный ливень затопил Ровно. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, лето, Гроза, град, прогноз погоды, непогода, Гидрометцентр, погода в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь