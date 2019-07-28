Два самолета США провели разведку возле Крыма

Черноморское побережье Крыма патрулировали американские самолеты Boeing P-8A Poseidon и Lockheed ЭР-3Е Orion.

Два американских самолета в субботу, 27 июля, провели разведку у побережья оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщает “Радио Свобода“ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

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“С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма“, - говорится в сообщении.

Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километра от Севастополя.

Как сообщалось 23 июля, по истребителю РФ открыли огонь над Японским морем.