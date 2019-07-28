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Два самолета США провели разведку возле Крыма

Комментариев: 6
Черноморское побережье Крыма патрулировали американские самолеты Boeing P-8A Poseidon и Lockheed ЭР-3Е Orion.
Максимальное приближение к Севастополю составило 32 километра
Максимальное приближение к Севастополю составило 32 километра
Скриншот

Два американских самолета в субботу, 27 июля, провели разведку у побережья оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Об этом сообщает “Радио Свобода“ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

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“С авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в Италии взлетел патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 169004. Он приступил к патрулированию вдоль черноморского побережья Крыма“, - говорится в сообщении.

Также около полудня с авиабазы Суда-Бей на острове Крит в Греции взлетел самолет радиоэлектронной разведки Военно-морского флота США Lockheed ЭР-3Е Orion (Aries II) с регистрационным номером 156511. Около 15:50 он приблизился на максимально близкое расстояние к побережью полуострова - 32 километра от Севастополя.

 

Как сообщалось 23 июля, по истребителю РФ открыли огонь над Японским морем.

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Теги: Крым, оккупанты, США, Россия, самолет, разведка
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Комментариев (6)
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nelci    28.07.2019, 11:49
Оценка:  +1
nelci
Американские силы пытаются контролировать большинство регионов на Земле, но тут особенно приятно нам, а там им, а тем тоже, но кому то не очень, но такова се ля ви!
Via_dolorosa    28.07.2019, 11:04
Оценка:  -1
Via_dolorosa
VSHIVANKA- чёрным морем владеет тот кто может перекрыть Босфор, а эти ваши изолированные базы на острове Крым мало кому мешают. Чёрное и азовское море это тупик в котором можно как в луже барахтаться устраивая учебные стрельбы и пр. никому не нужные мероприятия.
Зорян_и_Шкиряк    28.07.2019, 12:30
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да Вы, батенька, Клаузевиц современности! )))
VSHIVANKA    28.07.2019, 10:51
Оценка:  +2
VSHIVANKA
КАК ШАКАЛЫ КРУТЯТСЯ ВОКРУГ ДА ОКОЛО , ЖАБА ДУШИТ , ЧТО НЕ ОНИ В КРЫМУ. ....)))
Aspid    28.07.2019, 10:58
Оценка:  -1
Aspid
Все мечтают отдохнуть на лазурных берегах Крыма... Особенно российские чиновники...
LoveFreedom    28.07.2019, 12:39
Оценка:  0
LoveFreedom
ага они толпами "туда"валят))
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