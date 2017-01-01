Под Житомиром нашли труп фигуранта уголовного дела по выборам

По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

Также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам

В Житомирской области обнаружили мертвым жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств о нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

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Так, 26 июля около 12:30 в Малинский отдел полиции Житомирской области поступило сообщение от местных жителей о том, что в лесу обнаружили тело мужчины, присыпанное землей. В ходе предварительного осмотра оказалось, что это мужчина в возрасте 30-40 лет. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день, 27 июля, во время следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель г. Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

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В настоящее время в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации относительно его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия провела анализ и обнаружила ряд нарушений избирательного закона в промежуточной финансовой отчетности партий Гражданская позиция, партия Шария, Рух новых сил Михаила Саакашвили и партии Социальная справедливость.

Как сообщалось 24 июля, стычки с "титушками" произошли на избирательном округе под Черниговом.