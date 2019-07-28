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У Зеленского хотят создать префектуры

Комментариев: 5
Реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".
В "Слуге народа" госадминистрации хотят заменить префектурами
В "Слуге народа" госадминистрации хотят заменить префектурами
Delo.ua

В партии "Слуга народа" планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко в интервью изданию Левый берег.

По его словам, реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".

Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, "которые будут следить за законностью решений местных советов".

"При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.

"У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то - будет доработано", - сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.

Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".

Ранее будущий народный депутат от партии Слуга народа и экс-журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский рассказал, как в партии выбирают главу будущей фракции в Верховной Раде.

 

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Теги: реформа, реформы, децентрализация, административная реформа, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    28.07.2019, 11:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Государственный чиновник будет следить за деятельностью общины. Я правильно понял? За законностью у нас следят МДВ, СБУ, прокуратура. А теперь еще и префекты будут. Может пусть лучше общины следят за гос. чиновниками?
Антибес    28.07.2019, 11:47
Оценка:  -1
Антибес
Как в России!)))
Via_dolorosa    28.07.2019, 11:26
Оценка:  0
Via_dolorosa
Для того что б не воровали в гос-администрациях надо следить за расходами тех чиновник. которые там работают. И как только начальник (его сын в 16 лет, тёща, жена, сестра) ЖЭКа или автодора где-то в Житомирск. обл. покупает себе AudiQ7 тут же требовать подтверждения доходов на эту покупку.
GreenPeace!    28.07.2019, 11:42
Оценка:  -1
GreenPeace!
Согласна, плюс отменить премии и надбавки)) Одну ставку сделать, хочь работай, хочешь нет.
Kostos    28.07.2019, 11:53
Оценка:  0
Kostos
Ахахахаха Нахера ж тогда стремится хорошо работать, если капает по-любому?? Мэдам, в совке такое уже было, не так ли?
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