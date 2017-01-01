Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе тракторист подорвался на мине

Комментариев: 0
Мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе, вероятно, на противотанковой мине вблизи оккупированного Никишина.
Инцидент произошел 19 июля
Инцидент произошел 19 июля

Вблизи оккупированного Никишина в Донецкой области тракторист получил ранение в результате подрыва трактора на противотанковой мине. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Сам пострадавший рассказал наблюдателям по телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью возле населенного пункта Никишино, когда услышал громкий взрыв. 

"Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля обнаружил потерпевшего, лежащего на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - говорится в отчете.

Мужчину доставили в больницу с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины ТМ-62.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной территории Донецкой области произошел взрыв мины, в результате которого погиба пожилая женщина. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: взрыв, трактор, Донецкая область, донбасс, ОБСЕ, Енакиево, мина, ДНР, ДНР новости, Миссия ОБСЕ на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь