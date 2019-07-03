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Под Запорожьем вооруженные грабители забрали у жертвы миллион

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Преступники были в масках .
Полицией объявлен план "Перехват"
Полицией объявлен план "Перехват"
npu.gov.ua

В субботу, 27 июля, в Запорожской области шестеро вооруженных преступников совершили крупное ограбление.

Об этом сообщает ресурс "Голос Запорожья".

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Люди в масках около 22:00 ограбили дом фермера, который живет в селе Долинское Мелитопольского района. Они украли более полмиллиона гривен и золотые драгоценности. Хозяину и его семье злоумышленники угрожали расстрелом. Также неизвестные угнали внедорожник марки Audi Q7, стоимостью более миллиона гривен.

Правоохранители объявили в области план "Перехват". Полицейские устанавливают личности преступников.

Как сообщалось, в мае в Киеве банда в масках пыталась ограбить женщину-водителя.

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Теги: ограбление, Запорожская область
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