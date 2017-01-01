В Ровно Mercedes врезался в столб: один погибший, трое пострадавших

Водитель автомобиля сразу после столкновения сбежал. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Ровно 23-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Как сообщили в областной полиции, авария произошла накануне, 27 июля, около 20:00 на улице Киевская.

"Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz 308, 23-летний житель, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на электроопору", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 33-летний житель села Постоянное Костопольского района, который находился на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

Кроме того, травмы получили еще трое пассажиров, которые находились в грузовом отделении микроавтобуса. У родного брата погибшего, 33-летнего ровенчанина, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у 33-летнего жителя села Великий Олексин Ровенского района — перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ровно — закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища. Всех троих госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

Отмечается, что водитель автомобиля сразу после столкновения сбежал. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал 1,4 промилле.

23-летнего жителя Ровно задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем в Самборском районе Львовской области один человек погиб и один пострадал.

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