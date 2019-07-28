Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове второй раз за неделю вандалы облили красной краской памятник УПА

Комментариев: 12
Наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.
Полиция ищет преступников
Полиция ищет преступников
npu.gov.ua

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии.

Об этом 28 июня сообщили в Департаменте коммуникации полиции Харьковской области.

Читай также: В Львовской области вандалы изрисовали часовню ПЦУ

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК “хулиганство“.

“Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы“, - отметили в полиции.

Как сообщалось 24 июня в Харькове осквернили памятник воинам УПА.

Также 24 июня в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: памятник, вандалы, Харьков, УПА
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 15:00
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Даже в "руускоязычной" википедии написано, что УПА - это украинская повстанческая армия. Т.е. что это? Это - национально-освободительное движение. Там же написано: Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства (Галиция — с конца 1943, Холмщина — с осени
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 15:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
1943), рейхскомиссариата Украина (Волынь — с конца марта 1943), и румынской Транснистирии (Заднестровья) (Северная Буковина — с лета 1944).

Там же: УПА — подпольная украинская военная организация.

Какой вывод? Это освободительное движение против немецких нацистов.
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 15:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вопрос: кто оскверняет эти памятники? Ответ: последыши немецких нацистов.
Антибес    28.07.2019, 14:03
Оценка:  +1
Антибес
Лучше бы мощный фугас с радиодетонатором заложили под этот"памятник".И когда коричневая пидopocня слетелась бы к этому памятнику,сделали бы большой"ба-бах"...
Ira0956    28.07.2019, 14:02
Оценка:  +2
Ira0956
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!

Сегодня День Военно-Морского Флота!
С праздником, товарищи!
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 14:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Пиши правильно: город руських моряков. Пройди по городу улицы названы фамилиями украинцев.
ИИИИИИИИИИ    28.07.2019, 13:57
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
Когда нацики в центре Харькова валят памятники, полицаи стоят в сторонке. А как краской залили какой-то кусок дерьма , не пойми зачем и кому установленный - это статья?
VSHIVANKA    28.07.2019, 13:54
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ВАНДАЛЫ.....)))
ВОТ ЕСЛИ БЫ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ИЛИ ЖУКОВУ , ТОГДА АКТИВИСТЫ.....
А ТАК ВАНДАЛЫ....
Лобо    28.07.2019, 13:47
Оценка:  +4
Лобо
Це пам*ятник? Ви серйозно? З вигляду це вентиляційний вхід до місцевої каналізації (правда). У києві таких багато, просто схохе якийсь мудрагель замінив решітку вентиляції на коряву табличку. І ста "пам*ятник". Подивіться в словнику що таке насправді "пам*ятник". Це НЕ пам*ятник..
Russian-Troll    28.07.2019, 13:32
Оценка:  +6
Russian-Troll
Протестую, почему активистов вандалами обзываете?!
Туземун    28.07.2019, 13:30
Оценка:  +7
Туземун
Разве УПА существовало в Малороссии? Це ж западенська тема....
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 14:58
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Даже в "русскоязычной" википедии написано: Отдельные отряды также действовали и на территории восточной Украины, на Донбассе и даже на Кубани.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь