В Харькове второй раз за неделю вандалы облили красной краской памятник УПА

Наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии.

Об этом 28 июня сообщили в Департаменте коммуникации полиции Харьковской области.

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Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК “хулиганство“.

“Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы“, - отметили в полиции.

Как сообщалось 24 июня в Харькове осквернили памятник воинам УПА.

Также 24 июня в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну.