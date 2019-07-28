В Харькове второй раз за неделю вандалы облили красной краской памятник УПА
В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии.
Об этом 28 июня сообщили в Департаменте коммуникации полиции Харьковской области.
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Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК “хулиганство“.
“Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы“, - отметили в полиции.
Как сообщалось 24 июня в Харькове осквернили памятник воинам УПА.
Также 24 июня в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну.
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Там же: УПА — подпольная украинская военная организация.
Какой вывод? Это освободительное движение против немецких нацистов.
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков!
Сегодня День Военно-Морского Флота!
С праздником, товарищи!
ВОТ ЕСЛИ БЫ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ИЛИ ЖУКОВУ , ТОГДА АКТИВИСТЫ.....
А ТАК ВАНДАЛЫ....