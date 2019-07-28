В Объединенных силах прошли масштабные учения

К учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.

В Объединенных силах прошли масштабные тренировки органов военного управления с практическим привлечением войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ОС на странице в Facebook.

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“Три дня подряд в районе проведения операции Объединенных сил проходили тренировки с органами военного управления и подразделениями боевых бригад“, - отмечается в сообщении.

Как информируют в штабе, тренировки проходили в несколько этапов. Прежде всего руководство и офицеры штабов отрабатывали действия по планированию и принятию решений в условиях резкого изменения военной обстановки в районах ответственности.

Личный состав подразделений, привлеченных к учениям, практически выполнял принятые в процессе работы штабов решения. К учениям привлекались, как сухопутные, так и авиационные составляющие подразделений ООС.

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В частности, по одному из сценариев, военнослужащие танковых подразделений Объединенных сил, находящихся в специальных районах отвода в соответствии с решениями ТКГ в Минске, отрабатывали совершения марша на одном из полигонов Донетчины. Кроме того, танкисты осуществляли переправу через водную преграду по паромной переправе. А привести эту переправу за считанные минуты - это была уже задача для подразделений оперативного обеспечения Объединенных сил.

Для того, чтобы замаскировать перемещение техники через водную преграду от условного противника, задачи по постановке аэрозольной маскировки выполнило специализированное подразделение РХБ защиты. Пилоты вертолетов Армейской авиации, которые привлекались к учениям, отрабатывали действия во время полета двойками в простых и сложных метеоусловиях.

Как сообщалось, 19 июня в Харьковской области испытали военную “глушилку“.