В Запорожье на заводе произошла утечка титана
Сегодня в 10:36 в "Службы спасения" 1012 поступило сообщение о происшествии на территории ООО "ЗТМК".
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Запорожской области.
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К месту происшествия прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГСЧС и 45 человек личного состава.
На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.
Спасатели в зоне поражения, для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники ООО "ЗТМК", для ликвидации течи из бака, перекрыли вентиль и установили бандаж. Также осуществлено перекачку химического вещества в другую цистерну.
В 11:40 авария полностью ликвидирована.
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Органами местной власти было организовано перекрытие движения транспорта, подвоз воды и дежурство автомобиля скорой медицинской помощи. Всего было задействовано 4 экипажа патрульной полиции города, 2 автоцистерны и один автомобиль скорой медицинской помощи.
Благодаря оперативным действиям спасателей, испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщалось 26 июля, под Киевом рейдеры завладели активами завода на 77 млн грн.
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