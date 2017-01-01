Перед напряженным поединком футболисты и тренерский штаб донецкого "Шахтера" прогулялись по Одессе.

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории

Матч за Суперкубок Украины: В Одессе полиция готовится к возможным провокациям

Матч за Суперкубок Украины: В Одессе полиция готовится к возможным провокациям

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В воскресенье, 28 июля, на матч за Суперкубок Украины между киевским “Динамо“ и донецким “Шахтером“, на стадионе “Черноморец“, придут много людей, среди которых - болельщики с полярными взглядами, поэтому в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области готовятся к возможным стычкам и провокациям.

Об этом сообщает ГУ Одесской Нацполиции.

“В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия, как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча“, - говорится в сообщении.

По данным полиции, готовятся акции неповиновения правоохранителям и нарушение работы общественного транспорта, что может вывести ситуацию в городе из-под контроля.

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Для безопасности посетителей на стадион и улицы города выйдет максимальное количество полицейских, которые будут следить за порядком до конца игры. Перед началом матча стадион и близлежащую территорию проверят взрывотехники и кинологи. В полиции подчеркнули, что на любые нарушения правопорядка они будут реагировать мгновенно, жестко и бескомпромиссно.

Стоитот метить, что перед напряженным поединком футболисты и тренерский штаб донецкого “Шахтера“ приняли участие в прогулке по Одессе перед матчем с “Динамо“ за Суперкубок Украины.

Об этом сообщила пресс-служба “горняков“. Команда гуляла по городу и фотографировалась со всеми желающими болельщиками.

Суперкубок Украины будет разыгран в шестнадцатый раз в истории. Обладателем трофея ранее неизменно становились “Динамо“ или “Шахтер“. На счету киевлян - семь титулов, у “горняков“ - восемь.

В прошлом году, напомним, Суперкубок выиграло “Динамо“. Киевляне обыграли “Шахтер“ со счетом 1:0.