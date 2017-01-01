Штаб ООС: Сепаратисты обстреляли КПП Марьинка

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку придерживаются режима прекращения огня, заявили в штабе.

Сепаратисты ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Согласно сообщению, сепаратисты нарушили режим прекращения огня около 00:15. "Российские наемники осуществили около 5 одиночных выстрелов в сторону КПВВ, один из которых попал в модуль сотрудников контрольного пункта. Огонь велся с направления террикона "Крокодил", – говорится в сообщении.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня, добавили в штабе ООС.

В результате вооруженной провокации сепаратистов никто из работников контрольного пункта "Марьинка" не пострадал.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки сепаратисты один раз обстреляли позиции Вооруженных сил на Донбассе – ранения получил один украинский военный.

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