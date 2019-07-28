Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове облили краской памятник УПА

Комментариев: 25
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины после того, как неизвестные облили краской памятник воинам УПА в Харькове.
Ранее этот же памятник в Харькове обливали краской несколько раз
Ранее этот же памятник в Харькове обливали краской несколько раз
Нацполиция

В Харькове 28 июля облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Информация о происшествии в Молодежном парке поступила в полицию 28 июля в 8.22… Полицейские установили, что преступники залили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА", – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее этот же памятник в Харькове обливали краской в июне.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: памятники и монументы, Харьков, вандализм, вандалы, ОУН-УПА, памятник, ОУН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (25)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    28.07.2019, 17:13
Оценка:  0
Антибес
Удивляюсь потрохоботам,у которых интеллект по-умолчанию гораздо уступает интеллекту инфузории-туфельки.Есть же сайт Цензор,там засилье потрохоботов,других там нет,так как если ты не потрохобот,там тебя незамедлительно блокируют,а все комментарии удаляют.Какого хрена вы здесь висите,козлорылые свиноб
Антибес    28.07.2019, 17:16
Оценка:  0
Антибес
есы.Понимаю,бабло своего синего кормильца Педрилы отрабатываете.Но вам,козлам,здес,как минимум не рады.БМ-это украинский сайт.)))
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 16:59
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Я так понимаю бм умышленно множит эту новость для того, чтобы вата изливала помои.
Антибес    28.07.2019, 17:04
Оценка:  +2
Антибес
Потрохобот с кучей аккаунтов,не льсти себе-полоумному выблядку.Ты никогда не умел думать.Тебе думать в принципе нечем.)))
Nikolas_Adver    28.07.2019, 17:06
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
так на вас, ублюдков, больше изливать нечего, не по рангу будет....))))))
Nikolas_Adver    28.07.2019, 16:58
Оценка:  +2
Nikolas_Adver
ооооо.... таки гaвно галицайское выплыло из канализации и вонь здесь поплыла!что, обмылки, кроме как "сам дурак" других высеров нет? ладн, пока еще живые-воняйте, твари ублюдочные... недолго осталось, впрочем, как и всегда. ваш удел - гавкать и прятаться в ямах выгребных. дед рассказывал-он много от
Nikolas_Adver    28.07.2019, 16:59
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
оттуда ваших предков повытаскивал, когда после войны давил вшивых бандерлогов на хохляндии. надеюсь в скором времени повторить его героический путь)))))
толян04    28.07.2019, 16:51
Оценка:  +1
толян04
пусть радуются что не обос ра ли
birtov1990    28.07.2019, 16:48
Оценка:  +2
birtov1990
Как майдавонь поступала с памятниками, так теперь поступают и с ихними памятниками. Получите ответку.
udacha+++    28.07.2019, 16:39
Оценка:  +1
udacha+++
Святое дело!!
LoveFreedom    28.07.2019, 16:45
Оценка:  -3
LoveFreedom
да..да..да..у кацапов украсть,сломать,наврать нажратся бормотухи святое дело))
udacha+++    28.07.2019, 17:08
Оценка:  -1
udacha+++
Пошла-как, ты, дорогуша - на хер, хотя для тебя даже убогонького так и не нашлось, эх и послать тебя убогонькую даже некуда и не на кого
Антибес    28.07.2019, 16:33
Оценка:  0
Антибес
Бот с кучей аккаунтов ,ты что-нибудь слышал о свободе слова?Или думаешь что если не писать о подобных действиях украинских патриотов-активистов,эти действия прекратятся?)))
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 16:28
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ровно 2 часа назад писали об этом. Зачем нагнетаете антиукраинскую истерию? Куда СБУ смотрит?
tinkerrr    28.07.2019, 16:48
Оценка:  +1
tinkerrr
УПА - это не символ Украины,т а отдельно взятых областей, да и только.
ВосставшийИзБана    28.07.2019, 16:58
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
УПА - это конечно не символ. Это - национально-освободительное движение. Никто их символом и не делает. А вот Московия сделала своим символом флаг, под которым воевали коллаборационисты. А вот это уже серьезно.
Антибес    28.07.2019, 16:18
Оценка:  +3
Антибес
Памятники залУПЕ бандерлоги пусть устанавливают в западных областях,пока они ещё не отошли Польше.А в других областях Украины подобные памятники необходимо подрывать мощными ОФС вместе с тем биомусором,который собирается толпой вокруг этих памятников.
LoveFreedom    28.07.2019, 16:41
Оценка:  -3
LoveFreedom
биомусор подобные тебе кацапик))тупые,жадные,вороватые и лживые кацапы)
Антибес    28.07.2019, 17:00
Оценка:  0
Антибес
Потрохобот с кучей аккаунтов,когда начнут находить поклонников залУПЫ с перерезанной сонными артерией,ты самостоятельно помажь себе лоб зелёнкой.)))
tinkerrr    28.07.2019, 15:59
Оценка:  +3
tinkerrr
Не принимает Харьков ни УПА, ни их памятники. И зачем на Востоке такое тыкать?
LoveFreedom    28.07.2019, 16:43
Оценка:  -3
LoveFreedom
принимает кроме кучки ебнутых кацапов которые проживают там и молються на сказочного и рюський мир))
tinkerrr    28.07.2019, 16:46
Оценка:  +1
tinkerrr
мечты мечты)
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь